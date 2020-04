Logo após a nomeação de Nelson Teich como novo ministro da Saúde, no início da noite desta quinta-feira (16), o presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) fez fortes ataques ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM). Em entrevista ao canal CNN, Bolsonaro chegou a afirmar que Maia está levando o país ao caos ao tentar “assumir o papel do Executivo” e que a intenção do parlamentar e tirá-lo da presidência.

Boa parte da furia de Jair Bolsonaro contra Rodrigo Maia se deve ao projeto de socorro a estados e municípios, aprovado na Câmara, para compensar perdas de receitas com impostos durante a pandemia do novo coronavírus. Segundo o presidente, a proposta pode quebrar o País.

“Eu lamento a posição do Rodrigo Maia nessas questões. Ele resolveu assumir o papel do Executivo, com ataques contundentes. Ele é chefe do Legislativo, mas ele tem de me respeitar como chefe do Executivo. Qual o objetivo, resolver o problema ou atacar o presidente da República? O sentimento que eu tenho é que ele não quer resolver os problemas, quer atacar o governo federal”, disse o presidente.

Na sequência, Bolsonaro afirmou que o presidente da Câmara está levando o país ao caos e criticou a atuação do deputado frente à pandemia do coronavírus. “Ele está conduzindo o Brasil para o caos. Não temos como pagar uma dívida. Qual a intenção? Esculhambar a economia do Brasil?”

Conforme o presidente, “o Brasil não merece o que Maia está fazendo”. Bolsonaro, porém, ressaltou que não estava rompendo com o Parlamento, mas que a atuação do deputado aprofundava a crise.

Por fim, Bolsonaro voltou a comparar a situação do país à Venezuela e fez uma apelo para que Maia mudasse a postura. “É isso que vai virar. Igual à Venezuela. Sou obrigado a fazer isso aqui, um apelo ao Rodrigo Maia. Isso que o senhor está fazendo não se faz com o Brasil. É falta de patriotismo, é falta de humanismo com este país que estava dando certo. Lamento mas não é desse jeito.”

Mais cedo, durante sessão plenária na Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia homenageou Luiz Henrique Mandetta, demitido por Jair Bolsonaro nesta quinta-feira. Em nota conjunta ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), os parlamentares afirmaram que a saída do ex-ministro “será sentida por todos”.

Na sequência, também em entrevista ao canal CNN, Rodrigo Maia afirmou que o Governo Federal continuará a jogar pedras contra o congresso, mas que a resposta será com “flores”.