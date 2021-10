Política Bolsonaro critica TSE e diz que ação sobre cassação de chapa deveria ser arquivada sem julgamento O TSE tem três votos contra a cassação de Bolsonaro e de Mourão, devido a esquema de disparo em massa de fake news nas eleições de 2018. Caso haja mais um voto nessa linha, a ação será rejeitada. O julgamento continua na quinta-feira (28)

O presidente Jair Bolsonaro criticou, nesta quarta-feira (27), o julgamento no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) das ações que pedem a cassação do mandatário e do vice Hamilton Mourão por participação em esquema de disparo em massa de fake news nas eleições de 2018. Para Bolsonaro, o tribunal nem sequer deveria ter pautado o julgamento. "Olha os problemas q...