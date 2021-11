Política Bolsonaro confunde John Kerry com Jim Carrey em entrevista na Itália O presidente estava em Anguillara Veneta, no norte do país, e falava de encontros que teve com autoridades

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) confundiu nesta segunda-feira (31), em fala a jornalistas na Itália, o nome do enviado especial dos Estados Unidos para questões climáticas, John Kerry, com o ator e humorista Jim Carrey. O presidente estava em Anguillara Veneta, no norte do país, e falava de encontros que teve com autoridades. "Sim, conversei com o Jim ...