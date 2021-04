Política Bolsonaro ataca PT e diz estar se lixando para 2022 Presidente disse que, desde que assumiu a Presidência do Brasil, não houve corrupção no governo federal

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta quarta-feira (7) em Chapecó (SC) que não está preocupado com as eleições de 2022 e voltou a criticar o PT ao defender medidas sem eficácia contra a Covid-19. "Estou me lixando para 2022, vai ter uma pancada de candidatos", afirmou, ao ressaltar que não tomará medidas mais duras de isolamento social para conter...