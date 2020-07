Política Bolsonaro apoiou ações de Salles, diz MP em peça que pede saída do ministro Procuradores citam no documento a exoneração de servidores do Ibama responsáveis por ações de fiscalização contra o garimpo ilegal

Na ação em que acusou o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de improbidade administrativa e pediu seu afastamento do cargo, o Ministério Público Federal aponta que medidas tomadas por ele à frente da pasta foram avalizadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Como exemplo, procuradores citam a exoneração de servidores do Ibama responsáveis p...