Política Bolsonaro anuncia ajuda ao Líbano e convida Temer para chefiar missão no país Anúncio foi feito em conferência com líderes mundiais organizada pelo presidente francês, Emmanuel Macron

O presidente Jair Bolsonaro anunciou neste domingo, 9, o envio de uma missão de ajuda humanitária e técnica ao Líbano, para ajudar na reconstrução do país após as explosões que destruíram a região portuária de Beirute. De acordo com o presidente, a equipe brasileira pode ser chefiada pelo ex-presidente Michel Temer, que é filho de libaneses, e foi convidado para assumir a...