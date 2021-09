Política Bolsonaristas percorrem ruas de Palmas com palavras de ordem que exigem voto auditável Ato começou na Avenida Palmas Brasil Sul em destino à Praça dos Girassóis

Com palavras de ordem que pedem o voto eletrônico auditável e reforçam apoio ao atual presidente, Jair Bolsonaro (sem partido), manifestantes percorrem as avenidas de Palmas em direção à Praça dos Girassóis nesta terça-feira, 7, dia da Independência do Brasil (confira as fotos). De verde e amarelo, os participantes que integram o ato atravessam a cidade com carros, m...