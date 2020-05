Política Bolsonarista que agrediu enfermeiras em protesto frequenta Alvorada e hostiliza jornalistas Vídeos mostram o mesmo homem, com os dedos em riste, chamando pessoas de "analfabetos funcionais"

Dois vídeos, a mesma pessoa. O apoiador do presidente Jair Bolsonaro que hostilizou enfermeiras na última sexta-feira (1º), na Praça dos 3 Poderes, é também frequentador da portaria do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, como mostram os dois vídeos abaixo. Um deles circulou no WhatsApp; o outro, foi feito pela reportagem do Poder360 no d...