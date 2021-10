Política Bens de ex-prefeito Filadélfia e esposa no valor de R$ 1,5 milhão são alvos de pedido de bloqueio Ministério Público acusa Mizô Alencar (DEM) de nepotismo por nomeação da esposa com apenas ensino médio como titular da Assistência Social e pede ressarcimento milionário

Nos três mandatos como prefeito de Filadélfia, no norte do Estado, o ex-prefeito Mizô Alencar (DEM) nomeou a esposa Marindalva Bento Alencar como secretária municipal. No último deles, encerrado em janeiro deste ano, manteve a primeira-dama como secretária de Assistência Social, mesmo diante de duas recomendações do Ministério Público para que a exonerasse. Para o órgã...