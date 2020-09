Os 8.565 candidatos registrados até esta segunda-feira, 28, para eleições deste ano no Tocantins declararam um total de R$ 2.326.624.066,38 em patrimônio. O valor fica 72% acima da soma dos bens dos candidatos em 2016, que era de R$ 1.347.330.424,02. A conta inclui todos os candidatos a prefeito, vice e vereadores, que já chega a 866 para as duplas de chefes do Executivo e os 7.699 candidatos a vereadores.

Do valor em bens declarados pelos candidatos neste ano, R$ 21.584.355,04 se referem a dinheiro em espécie, segundo levantamento do Jornal do Tocantins na base de dados de declarações de bens feitas pelos candidatos à Justiça Eleitoral. O valor supera aqueles candidatos que declaram ter dinheiro em espécie disponível em casa, que era de R$ 20.632.436,31 há quatro anos.

Candidato que estreia na política nestas eleições, Everton Batista Castro, de apenas 21 anos, que vai à urna com o nome de Raúl (DEM) em Mateiros lidera a lista dos que declararam ter dinheiro em espécie.

Natural de Porto Nacional, onde nasceu em 31 de janeiro de 1999, ele tem apenas o ensino médio, é solteiro, e declarou como seu único bem R$ 2,4 milhões em dinheiro.

Raúl detém 11% de toda a dinheirama declarada pelos candidatos, mas apesar do volume, fez constar em seu pedido de candidatura a vereador que seu limite de gastos oficiais na campanha será de R$ 12.307,75.

O segundo com mais dinheiro em espécie nessas eleições é o candidato a vice-prefeito de Formoso do Araguaia, Israel Nunes, o Kaue. Ele declarou R$ 1.500.000,00 em dinheiro em espécie, na moeda nacional. O valor representa 34% dos R$ 4,4 milhões declarados à Justiça Eleitoral.

Natural de Ceres, o comerciante tem 52 anos, é casado e tem o ensino médio completo. Será sua primeira disputa eleitoral, pelo PTB, na coligação “Tempo novo, compromisso com povo” formada com o Republicanos e o Patriota.

Completa o trio com mais dinheiro guardado em casa o prefeito de Colinas, Adriano Rabelo (MDB),50 anos, que disputa a reeleição. Com bens declarados no valor de R$ 1.965.410,06, o atual prefeito disse ter R$ 750 mil (38% do total) em dinheiro em espécie. Ele disputa a reeleição pela coligação “Tudo Pronto Para o Futuro” formada pelo PTB, Republicanos, PL, Pros, MDB, DEM, Cidadania e Avante e tem como limite de gastos R$ 518,8 mil.

Nessa tabela, você pode consultar por candidato ou cidade quem declarou dinheiro em espécie.