Política BB retira anúncio de site apontado como disseminador de fake news, e toma bronca de Carlos Bolsonaro O banco foi informado de que estava monetizando o site pelo Sleeping Giants Brasil, um perfil no Twitter que alerta empresas quando suas publicidades estão em sites com conteúdo racista ou de fake news

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) criticou a comunicação do Banco do Brasil após a instituição ter retirado publicidade do “Jornal da Cidade Online”, sob a alegação de que o veículo é um propagador de notícias falsas. “Marketing do @BancodoBrasil pisoteia em mídia alternativa que traz verdades omitidas. Não falarei nada pois d...