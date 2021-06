Política Barroso fala em fraudes e diz que vida vai ficar bem pior se voto impresso for aprovado Em uma fala de pouco mais de meia hora, o ministro elogiou o sistema de urna eletrônica é seguro, transparente e auditável

Presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o ministro Luís Roberto Barroso afirmou nesta quarta-feira (9) que, se o Congresso aprovar o comprovante do voto impresso e a decisão for validada pelo STF (Supremo Tribunal Federal), a vida vai ficar bem pior, pela substituição de um sistema que ajudou a "derrotar um passado de fraudes" no país. Barroso participa de uma...