Política Barroso diz que Bolsonaro contribui para 'ilegítima desestabilização das instituições' Sem mencionar diretamente o chefe do Executivo, o magistrado disse que a "vida institucional não é um palanque e as pessoas devem ser responsáveis pelo que falam"

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Luís Roberto Barroso, afirmou nesta quinta-feira (7) que as declarações do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de que houve fraude nas eleições de 2018 contribuem para a "ilegítima desestabilização das instituições". Sem mencionar diretamente o chefe do Executivo, o magistrado disse que a "vida institucional não é ...