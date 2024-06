Política Barroso defende gastos do STF com segurança após ida de Toffoli à final da Champions Agressividade e hostilidade passaram a exigir reforço em agendas pessoais e institucionais, diz presidente da corte

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, saiu em defesa nesta quinta-feira (6) dos gastos com a segurança de ministros da corte, um dia após a revelação de que um segurança de Dias Toffoli recebeu R$ 39 mil em diárias internacionais por viagem ao Reino Unido que incluiu a ida do magistrado à final da Champions League. "Até pouco tempo ...