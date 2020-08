Política Barros assume liderança do governo na Câmara e diz continuar trabalho do Major Vitor Hugo “O líder Vitor Hugo sai com um troféu: aprovou a reforma da Previdência. É um parlamentar muito qualificado, que cumpriu aqui o seu papel", disse Barros sobre o deputado eleito por Goiás

O novo líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), fez seu 1º discurso como representante do Planalto na tarde desta 3ª feira (18). Ele afirmou que continuará o trabalho do antigo ocupante do cargo, Major Vitor Hugo (PSL-GO), e que o governo tem “ampla coalizão”. O deputado paranaense foi anunciado na semana passada como novo líder, posto ...