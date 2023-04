O policial civil (agente) Eudázio Nobre da Silva pediu à Justiça às 10h12min e conseguiu às 17h34 de segunda-feira, 17 de abril, suspender uma investigação ministerial que apura a suposta prática, entre policiais civis de Colinas do Tocantins e de Gurupi, de espionagem clandestina conhecida como “barriga de aluguel”.

No jargão policial é quando um ou mais números de telefones de pessoas que serão monitoradas de forma ilegal são inseridos em um pedido de interceptação telefônica autorizado pela justiça, sem que a pessoa possua relação com o caso investigado.

Lotado na 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Colinas, Eudázio Nobre da Silva, é irmão do juiz Océlio Nobre, que atua em Palmas. O agente teve o pedido atendido pelo juiz de Colinas, José Carlos Ferreira Machado, exatamente 7h22min23seg.

O pedido e a decisão ocorreram um dia antes de ele ser um dos interrogados, no procedimento, agora suspenso, em oitiva marcada para esta terça-feira, 18 de abril. O arquivo da petição e a liminar podem ser lidas em PDFs no final da matéria, na íntegra.

A investigação nasceu em 18 de agosto de 2019 a partir de duas publicações do Jornal do Tocantins. A primeira neste link e a outra neste.

O processo é movimentado por promotores de Justiça de Colinas e de Gurupi e também por membros do antigo Grupo Especial de Controle Externo da Atividade Policial (Gecep) o atual Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (Gaesp do Ministério Público do Tocantins (MPTO). No dia 8 de março deste ano, a investigação chegou ao Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado).

Em petição assinada pelos advogados Victor Hugo Almeida e Adwardys Barros Vinhal, o policiou alegou, principalmente, excesso de prazo na investigação.

Eles citam norma do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) que fixa a conclusão de procedimento investigatório criminal no prazo de 90 dias, permitidas prorrogações sucessivas, por igual período, prorrogações sucessivas, por decisão fundamentada do membro do Ministério Público responsável pela sua condução.

Para o agente, das 13 prorrogações feitas até agora na investigação, apenas três estão fundamentadas pelo Ministério Público. "Pelo exposto e considerando o excesso de prazo sem que sequer tenham sido coletadas informações com os imputados ou ouvidos em sede ministerial, estando o feito longe de seu fim, requer o imediato trancamento das investigações".

Ele também alega ausência de motivo certo (investigação baseada em notícia jornalística) e atipicidade da conduta e pediu a liminar para suspender o processo de investigação criminal do Ministério Público até decisão final, na qual ele pede o trancamento da investigação.

Ao conceder a liminar, o juiz José Carlos Machado lembra que a última prorrogação ocorreu dia 1º de fevereiro de 2022 o que evidencia, na avaliação dele, “ao menos nesta fase preliminar, desrespeito ao art. 13 da Resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (supracitada), que fixou o prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão do PIC, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que por decisão fundamentada”.

“Se de um lado, tem-se o dever do Estado de investigar a materialidade e autoria de fatos em tese criminosos que chegam ao seu conhecimento. De outro, o do cidadão em se ver investigado em prazo razoável”, prossegue o juiz na decisão.

