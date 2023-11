A empresa por trás da banda Barões da Pisadinha, que tem entre os sócios a deputado estadual Janad Valcari (PL), decidiu mover uma ação judicial contra o youtuber e influenciador digital Cauê Moura Piovesan, radicado em Jundiaí (SP).

O publicitário publicou um vídeo em seu canal “Desce a Letra Show”, que tem amis de 350 mil inscritos - até a data de publicação desta matéria-, em que chama os seguidores para entender "como o Barões da Pisadinha tá envolvido com lavagem de dinheiro". O vídeo tem duração de 1h44min10seg e a partir de 1h03min04seg menciona a banda e a parlamentar.

No vídeo, Cauê Moura lê notícia publicada pelo site Diário do Centro do Mundo com o título “Exclusivo: Deputada bolsonarista faturou mais de R$ 23 milhões de dinheiro público com banda de piseiro”. O vídeo prossegue: “A dupla de piseiro, Barões da Pisadinha, dos cantores Rodrigo Barões e Felipe Barão, pertence deputada estadual bolsonarista e pré-candidata à prefeitura de Palmas, Janad Valcari, do Partido Liberal (PL), mas de liberal ela não tem nada”.

O vídeo destaca ainda informação da matéria de que de “maio de 2022 até hoje a deputada assinou e faturou mais de cinquenta contratos de shows da banda com prefeituras pelo país afora”. Exibido no dia 2 de novembro, estava com 35,6 mil visualizações até o dia 6, quando esta matéria foi ao ar.

Conforme documentação da Jucetins, em uma alteração contratual há três anos, o sócio Deverson Kater Valcari transferiu para a deputada os 33,34% que detinha da empresa Os Barões da Pisadinha Produção Musical Ltda. Os outros dois detêm 33,33% cada do capital social.

A empresa alega na petição protocolada nesta segunda-feira, 6, que o vídeo apresenta uma sequência de informações inverídicas (fakenews) e apresenta a imputação de fato definido como crime, no caso, corrupção, “com a única finalidade de macular a honra e imagem da parte Autora perante à sociedade brasileira”.

Para a empresa, a fala do influenciador insinua que pelo fato da deputada estadual figurar como sócia da banda “isso seria motivo suficientemente facilitador à contração da banda pelo setor público, por meios ilícitos, inferindo falsamente a prática de infração penal (corrupção)”.

“Os fatos acima mencionados tiveram ampla repercussão e induvidosamente geraram danos morais à parte Autora, que deverão ser reparados, além da devida exclusão na plataforma de vídeo online youtube”, complementa os advogados da empresa.

Os advogados da banda citam ainda a súmula 227 do STJ que dispõe sobre dano moral que pode ser sofrido pela pessoa jurídica e que sua reputação social necessita ser protegida pelo direito para pedir R$ 100 mil de indenização por danos morais.

Cauê Moura foi procurado por e-mail e pelo telefone associado ao canal, na manhã e na tarde desta segunda-feira, 6, mas não houve resposta.