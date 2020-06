Política Bancada federal pede investigação do MPF sobre compra de máquinas pelo governo estadual Ofício da coordenadora da bancada, senadora Kátia Abreu (PP) ao procurador Augusto Aras pede análise célere da licitação feita pelo governo do Tocantins com recursos das emendas parlamentares

Coordenadora da bancada federal do Tocantins no Congresso Nacional, a senadora Kátia Abreu (PP) encaminhou ao procurador-geral da República, Augusto Aras, um pedido para que "o Ministério Público Federal analise, de forma célere, todo o processo licitatório" das 231 máquinas compradas pelo governo estadual com recurso de emendas dos parlamentares. As máquinas estão sen...