Política Baldy é afastado do cargo e Doria deve indicar novo nome ainda nesta quinta O secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldy, foi preso na manhã desta quinta-feira (6)

Após a prisão do secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldy, na manhã desta quinta-feira (6), o governador João Doria decidiu afastá-lo do cargo e um novo nome deve ser indicado ainda hoje. Baldy (PP) foi um dos alvos de seis mandados de prisão temporária expedidos pela 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, comandada pelo juiz Marcel...