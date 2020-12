Política Avaliação de Bolsonaro se mantém no melhor nível, mostra Datafolha Mesmo com agravamento da pandemia, aprovação do presidente fica no patamar registrado em agosto, com 37% de ótimo ou bom

Em meio ao agravamento da pandemia do novo coronavírus no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) mantém sua avaliação no melhor nível desde que começou o mandato. É isso o que revela pesquisa nacional do Datafolha feita por telefone nos dias 8 e 10 de dezembro, na qual foram ouvidas 2.016 pessoas. A margem de erro é de dois pontos para mais ou menos. A curva de ap...