Auxiliar de serviços gerais vence no STF e governo tem de pagar retroativo de data-base Supremo confirma decisão de que sem prova robusta da fragilidade das finanças públicas passivo deve ser pago aos servidores com retroativo a receber de 2015 a 2018

Uma auxiliar de serviços gerais de Guaraí, de 66 anos, venceu a batalha judicial contra o governo do Tocantins no Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão do ministro Luiz Fux em não admitir o recurso extraordinário da pedroafonsina, Aldeni Guimarães, 66 anos, hoje aposentada, mostra o caso dos servidores estaduais que têm direito ao retroativo da revisão geral anual, a...