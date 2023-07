Com 94 anos, José Wilson Siqueira Campos, cearense, atuou em quatro mandatos no governo do Tocantins, uma atuação que muitos populares e políticos aliados do ex-governador prestam as suas homenagens na manhã desta quarta-feira, 4.

O ex-governador e vice do Siqueira Campos, Raimundo Boi, relembra fatos marcantes da carreira política em que Siqueira atuou como governador do estado do Tocantins. “O legado que eu consegui, aprendi e a vivência que tive com o Siqueira ao longo desses quase 55 anos foram de belas lições, de um homem que acima de tudo, temente a Deus era determinado, e não tinha medo de errar, mas que gostava de acertar e sabia recuar."

“O ex-governador conseguiu agregar ao seu entorno todas as lideranças do estado para culminar com a criação do Tocantins e a criação da nossa bela capital, Palmas, em que tive o privilégio de ser o presidente da assembleia constituinte” ressaltou Raimundo Boi.

Raimundo Boi ainda menciona Siqueira Campos como um grande amigo e companheiro durante a carreira política em que gostava de brincar com o Siqueira, dizendo“ que olha governador você leva a fama, mas a primeira assinatura como é minha, em um bom sentido, com todo o respeito.”. “O Tocantins está de luto, estamos tristes, mas o importante é o grande legado que o Siqueira deixou para nossas gerações”.

O deputado estadual professor Júnior Geo, ainda destacou “que o Tocantins deixou de ser o eixo da miséria, o corredor da miséria do norte goiás e passou a ser um estado de desenvolvimento gigantesco, e não podemos tirar o mérito do Siqueira Campos nessa luta”

Estiveram presentes, os deputados federais do Tocantins, Vicentinho Júnior, Jorge Frederico e os deputados estaduais Cleiton Cardoso, Cláudia Lelis, Vanda Monteiro, Gutierres Torquato, Janad Valcari e Ivory de Lira. Além dos cantores e compositores Genesio Tocantins, Nubia Dourado, Lucimar, Braguinha Barroso e Dorivan.