Política Auditores do TCE dizem que Prefeitura sonega informação sobre concessão de transporte público Auditores designados para fiscalizar contrato pedem que conselheiro Severiano Costandrade abra processo administrativo contra gestão por ignorar pedido de reunião e sonegação de informações ao órgão

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) também não tem acesso até esta sexta-feira, 25, a qualquer informação sobre a concessão do transporte público municipal de Palmas que tem o contrato expirado no próximo dia 30 de novembro. O órgão abriu uma fiscalização, em acompanhamento do procedimento de licitação, mas não teve êxito porque a Prefeitura de Palmas sonegou inform...