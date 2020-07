Política Ato pró-Bolsonaro tem manifestantes sem máscara e críticas a STF, Congresso e governadores Grupo, marcado pela presença de religiosos, critica quarentenas nos Estados e a falta de apoio ao uso da cloroquina no tratamento contra a Covid-19

No momento em que o Distrito Federal enfrenta um aumento no número de mortes pelo novo coronavírus, dezenas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro não usaram máscara de proteção em manifestação promovida neste domingo (19). O aparato de segurança para evitar a disseminação da doença é obrigatório no Distrito Federal desde o final de abril. A multa para o desc...