As atividades da Câmara Municipal de Palmas estão suspensas até o dia 25 de maio, conforme determinado no Ato da Mesa Diretora nº 02, de 13 de maio de 2020. A medida suspende a realização das atividades legislativas e das Comissões Permanentes. Conforme a casa de leis, a suspensão visa evitar a disseminação da Covi-19 e preservar a vida dos servidores e parlamentares.

Após o fim do período de suspensão, já no dia 26 de maio, os trabalhos retornaram com a prestação de contas da Prefeitura de Palmas, já marcada para essa data. Já no dia 29, os gatos com os recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), com a presença do secretário municipal de saúde, Daniel Borini Zemuner, no primeiro quadrimestre, durante o combate a epidemia, serão repassados aos vereadores.

A Câmara Municipal informou que essas reuniões serão realizadas de forma restrita, sem a presença de público no auditório, nas tribunas de honra e na área de imprensa, justamente para evitar aglomeração no ambiente. Este mesmo ato prevê a implantação de sistemas de escalas, revezamento e alteração de jornada dos servidores.