Política Associações e catadores receberão materiais recicláveis coletados durante as Eleições 2020 Projeto da Justiça Eleitoral conta com a participação de 25 associações do Estado

Por meio do projeto Eleições sem Sujeira, da Justiça Eleitoral, realizou uma parceria com Associações e catadores individuais de material reciclável distribuídos em 25 cidades para recebimento de todo plástico e papel gerados pelo pleito neste ano. O objetivo do projeto é reduzir os impactos ambientais causados pela Eleição e gerar emprego e renda para os catadores. Segundo o Trib...