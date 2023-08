Política Associação de policiais penais cobra R$ 300 mil de indenização do governo por assédio moral e ameaça Prosispen alega na Justiça que governo tem ameaçado categoria para cumprir de forma obrigatória o plantão extra que é voluntário

A Associação dos Profissionais do Sistema Penitenciário do Estado do Tocantins (Prosispen) entrou com uma Ação Civil Pública contra o Estado, o superintendente de Administração dos Sistemas Penitenciário e Prisional, Rogério Gomes Miranda, e contra o secretário da Secretaria de Cidadania e Justiça, Deusiano Pereira de Amorim na qual pede indenização de R$ 300 mil “pelo f...