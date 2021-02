Política Associação de agentes de trânsitos acusa presidente da Câmara de ser “coronelesca” durante protesto Segundo AGT Janad Valcari agiu com “desrespeito”, “arrogância” e de forma “coronelesca” ao desmobilizar fechamento do estacionamento da Câmara onde ocorria protesto contra decreto que fecha o comércio à noite

Em nota publicada no site da entidade, a AGT (Associação de Agentes de Trânsito) do Brasil afirma que a presidente da Câmara Municipal de Palmas, Janad Valcari (Podemos) desrespeitou os agentes que fecharam o estacionamento do Poder Legislativo na capital na quinta-feira, 25. Para a AGT a vereadora agiu com “extremo desrespeito” e com “visível arrogância” contra...