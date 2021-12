Política Assessor especial do Tribunal de Contas do Estado é o novo secretário da Fazenda do Tocantins Júlio Edstron Secundino Santos é doutor em Direito e ex-diretor do Instituto de Contas do tribunal

Nomeado pelo ato do governador interino de nº 1.754, o advogado, doutor em direito e assessor especial do Tribunal de Contas (TCE) Júlio Edstron Secundino Santos é o novo secretário da Fazenda do Tocantins. Ex-diretor do Instituto de Contas do TCE, Júlio Santos teve o ato de nomeação publicado segunda-feira, 27, dez dias após a saída, a pedido, do ex-titular Paulo ...