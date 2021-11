Política Assembleia recua e exigirá passaporte vacinal para ingresso no parlamento somente em fevereiro Presidente da Casa, deputado Antonio Andrade (PSL) irá revogar o ato que impunha medida na segunda-feira; comprovante da primeira dose será exigido daqui a 71 dias

Na tarde desta segunda-feira, 22, a Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) informou que a exigência para entrada no prédio da Casa de Leis somente pelo menos com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 terá validade a partir de 1º de fevereiro de 2022. O deputado Antonio Andrade (PSL), presidente da Casa, irá revogar o Ato 04/2021, da Mesa Diretora. A medida...