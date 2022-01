Política Assembleia prorroga estado de calamidade pública pela pandemia da Covid-19 e enchentes no TO Uma das aprovações se refere ao decreto em São Miguel do Tocantins, em razão dos estragos causados pelas cheias do Rio Tocantins

O recesso parlamentar regimentalmente previsto para o mês de janeiro foi interrompido com a realização de sessões extraordinárias não remuneradas realizadas ao longo desta terça-feira, 25. O motivo é a urgência para aprovar a prorrogação, por 180 dias, de decretos que reconhecem a ocorrência do estado de calamidade pública no Estado do Tocantins e em mais nove municípios, t...