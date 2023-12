A Assembleia Legislativa e a Fundação Getúlio Vargas, banca responsável pelo concurso aberto no dia 4, publicaram retificações importantes nesta sexta-feira, 6. As alterações visam corrigir falhas apontadas por interessados no concurso, que segue com prazo de impugnação aberto até a segunda-feira, 10.

Clique aqui para ler as retificações do edital para o cargo de procurador jurídico. E, neste link, a retificação do edital para os demais cargos

No mesmo dia do lançamento, circularam na internet questionamento de contradições do edital, como falta de conteúdos específicos para técnico legislativo, ausência de conteúdo de legislação institucional também para o cargo de analista, a exigência de temas como princípios da administração que não constava do conteúdo programático, por exemplo, foram levantadas por internautas.

Também houve questionamento da falta de conteúdo de história e geografia do Tocantins que era citado para o cargo de analista, mas não consta no conteúdo programático da prova para o cargo.

Outro ponto era a exigência da Constituição do Estado de Santa Catarina no conteúdo programático para o cargo de analista legislativo, entre outros pontos.

O diretor administrativo da Assembleia Antonio Lopes Braga Junior, membro da comissão organizadora, explicou as retificações de cada edital lançado há dois dias publicados nesta quarta-feira, serão inseridas nos respectivos editais que serão republicados na quinta-feira, 7, já atualizados com as correções.

O concurso

As inscrições para o concurso começaram na segunda-feira, 4 De acordo com o edital, estão em disputa 102 vagas para os cargos de policial legislativo II, técnico legislativo e analista legislativo e 5 vagas para o cargo de procurador jurídico. Os salários variam entre R$ 3.847,65 e R$ 32.228,69, a depender do cargo.

Os interessados poderão se inscrever até 18 de janeiro de 2024, pelo site da Fundação Getúlio Vargas, banca responsável pelo concurso. O valor da taxa de inscrição custa de R$ 80 para nível médio, R$ 125 para nível superior e R$ 215 para o cargo de procurador.