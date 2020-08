Política Assembleia Legislativa decide adiar retorno do recesso parlamentar para setembro Atividades no Legislativo estão em recesso desde o começo de julho e retornaria aos trabalhos nesta semana

A Assembleia Legislativa do Tocantins decidiu adiar o retorno do recesso parlamentar, previsto para esta terça-feira, 4, até o dia 1º de setembro, conforme Ato nº 17/2020 publicado pela Casa de Leis nesta segunda-feira, 3. A medida também mantém suspensas as sessões ordinárias do Poder Legislativo. Essa decisão, assinada pelo presidente da AL, o deputado Antôni...