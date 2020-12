Política Assembleia Legislativa aprova estado de calamidade pública em nove municípios do Tocantins Decretos são em razão da necessidade de amenizar prejuízos advindos da pandemia da Covid-19

A Assembleia Legislativa aprovou nessa semana, em sessão extraordinária, projetos de decretos legislativos de reconhecimento do estado de calamidade pública em nove municípios tocantinenses. As medidas são em razão da pandemia da Covid-19. Conforme a Casa de Leis, o reconhecimento contempla as cidades de Buriti do Tocantins, Carrasco Bonito, Itaguatins, Mateir...