Política Assembleia aprova projeto que permite 4 seguranças para Marcelo Miranda, Siqueira e Avelino Lei permite que militares fiquem 8 anos à disposição para cada mandato exercido por ex-governador que permaneceu no Palácio Araguaia por mais de dois anos

A Assembleia Legislativa aprovou na quarta-feira, 16, uma lei que concede a ex-governadores do Tocantins quatro militares estaduais como equipe de segurança pessoal. A informação é do G1 Tocantins. Segundo o site, o projeto do governador Mauro Carlesse (DEM) prevê que os militares ficarão na segurando do político por 8 anos para cada mandato exercido, com sa...