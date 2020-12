Política Aras prorroga força-tarefa da Lava Jato em Curitiba e no Rio O grupo paranaense trabalha na Lava Jato desde o seu início, em 2014; havia receio de que uma ruptura logo no começo de 2021 prejudicasse o trabalho que tem sido desenvolvido no Paraná, com estimadas 300 investigações em aberto

O procurador-geral da República, Augusto Aras, autorizou a prorrogação da atuação das forças-tarefas da Lava Jato no Paraná e no Rio de Janeiro. As portarias já foram assinadas e devem ser publicadas nesta segunda-feira (7). Em Curitiba, os procuradores poderão atuar na operação até 1º de outubro de 2021. O prazo inicial se encerraria em janeiro de 2021. Neste caso, ...