Aras concorda em prorrogar investigação sobre interferência de Bolsonaro na PF

O procurador-geral da República, Augusto Aras, concordou com pedido feito pela Polícia Federal ao STF (Supremo Tribunal Federal) de prorrogar por 30 dias o inquérito que apura suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na autonomia da corporação. A PF havia pedido ao ministro do STF Celso de Mello, relator do processo, mais 30 dias para concluir as inv...