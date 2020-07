Cidade com 6 mil habitantes às margens do Rio Araguaia, no norte do Tocantins, Araguanã deu início ao processo eleitoral no sábado, 18, ao publicar as regras para a eleição suplementar marcada para o dia 2 de agosto. A eleição ocorre porque o prefeito e o presidência da Câmara Municipal morreram e não há ninguém na linha sucessória para assumir o município. As regras e calendário saíram em publicações do Diário Oficial de sexta-feira, 17, e sábado, 18 de julho, em atos publicados pela presidente interina da Câmara, Arly Cássia (PSD).

Hernandes Neves de Brito, o Hernandes da Areia (DEM) era o vice-prefeito eleito na chapa de 2016 com o prefeito Fernando Luiz dos Santos, o Fernando do Osmar (PSD), que renunciou em dezembro de 2017, em razão dos problemas pessoas e para não sofrer prejuízo em seus negócios rurais.

Hernandes da Areia contraiu Covid-19 e se afastou para tratamento, quando o presidente da Câmara Cícero Cruz de Araújo (PSD) assumiu interinamente a gestão.

No mandato em substituição, Cruz sofreu um infarto e morreu no dia 26 de junho. O prefeito afastado teve o quadro agravado e acabou por falecer por Covid-19, no sábado, 11 de julho, o que leva ao município a realizar duas eleições nesse ano, uma indireta em agosto e a direta em novembro.

As regras

As regras estão publicadas na Resolução nº. 004/2020 de 17 de julho e no edital retificado no dia 18 de julho. Confira

A eleição será indireta, com voto dos vereadores, em sessão extraordinária exclusivamente para eleger prefeito e vice, com mandato até 31 de dezembro.

O voto será aberto e será eleito o que tiver maioria simples dos votos dos vereadores. Se houver empate, o mais velho será declarado vencedor.

Por conta da pandemia de Covid-19 só somente permitida a entrada dos vereadores, funcionários, membros dos órgãos de assessoramento e direção da Câmara, além dos candidatos, um representante do Ministério Público e um do TRE/TO e dois policiais militares.

Principais datas:

25 de julho às 6h – prazo final para inscrição de chapa

25 de julho às 18h – publicação no Diário Oficial da Câmara as chapas inscritas e início do prazo de impugnação de chapa ou candidatura até às 6 h do dia seguinte

26 de julho às 6h – Início do prazo para a Mesa Diretora deliberar sobre os registros de chapas e impugnações que vai até 18 horas.

27 de julho às 6h – Publicação no Diário Oficial da Câmara das chapas aprovadas

27 de julho às 18h - Prazo final para recurso sobre a decisão da Mesa Diretora

28 de julho às 6h- Prazo final para julgamento dos recursos

28 de julho às 18h – Início do prazo para substituição dos candidatos impugnados;

29 de julho às 6h - Prazo final para substituição dos candidatos

29 de julho às 18h – Início do prazo final para impugnação do candidato substituído;

30 de julho às 6h – Prazo final para impugnação do substituído e início da deliberação da mesa sobre a inscrição do substituído e impugnação

30 de julho às18h – Prazo final para a Mesa Diretora deliberar sobre candidato substituído

31 de julho às 6h – Início do prazo para recurso sobre a decisão da Mesa Diretora

31 de julho às 18h – Prazo final para recurso sobre a decisão da Mesa Diretora e julgamento dos recursos

1º de agosto às 6h – Prazo final para julgamento dos recursos

1º de agosto às 18h – Fim do prazo para publicação de decisão sobre candidato substituído;

2 de agosto às 9h – Eleições Indiretas na Câmara Municipal de Araguanã

2 de agosto após as eleições – Sessão solene de posse de prefeito e vice-prefeito