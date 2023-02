Nesta sexta-feira, 10, o resultado final com os aprovados no concurso público do Tribunal de Contas do Tocantins (TCETO) foi divulgado no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) (clique aqui), banca responsável pela aplicação do certame.

O presidente da Corte, conselheiro André Luiz de Matos Gonçalves, homologou o resultado após se reunir de forma virtual com o diretor da Fundação, Carlos Augusto Costa, onde falaram sobre todo o processo de realização do concurso.

Matos afirmou, por meio da assessoria, que o tribunal vai dimensionar o treinamento para receber os aprovados e dar início ao estágio probatório. “Os aprovados começam a tomar posse em maio”, divulgou.

Dos 8.747 candidatos inscritos para as 55 vagas, 5.970 fizeram as provas, o que conferiu ao concurso teve um total de 2.777 (32%) de candidatos ausentes nas provas objetivas e discursivas realizadas no domingo, 16 de outubro.

O concurso ofereceu 55 vagas para os cargos de auditor de controle externo e analista técnico (nível superior) e assistente de controle externo (nível médio), além da formação de cadastro reserva. A remuneração salarial varia de R$ 2,8 mil a R$ 10,5 mil, a depender do cargo.

O cargo mais disputado do concurso foi o de analista técnico em direito, com 504 candidatos por vaga. O segundo mais concorrido é o de analista técnico em pedagogia, com 271 inscritos por vaga. Na sequência, o cargo de analista técnico em enfermagem, com 240 vagas.