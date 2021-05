Política Apoiadores de Bolsonaro se aglomeram em frente ao aeroporto à espera do presidente Em vídeos divulgados nas redes sociais, os apoiadores aglomeraram na porta do aeroporto e cantaram o hino nacional. Algumas pessoas do grupo apareceram sem máscara nas postagens

Um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) aglomerou na manhã desta quinta-feira, 20, aniversário da Capital, no aeroporto de Palmas Lysias Rodrigues. Isso porque o local será a base de troca de aeronave da comitiva presidencial, de passagem para o até Alto Parnaíba, no Maranhão. Em vídeos divulgados nas redes sociais, os apoiadores aglome...