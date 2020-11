Política Apoiadores de Bolsonaro fazem ato em Brasília pedindo voto impresso Protesto reúne 40 manifestantes e critica urnas eletrônicas

Um grupo de 40 apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) protesta em frente ao Palácio do Planalto neste domingo (22). Os manifestantes criticam a votação por urna eletrônica, reivindicam o resultado das eleições 2020 e pedem por voto impresso. Os apoiadores esperam que o presidente Jair Bolsonaro saisse do Palácio, onde esteve na man...