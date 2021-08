Política Apoiador de Bolsonaro, blogueiro Allan dos Santos é denunciado por ameaça a Barroso, do STF De acordo com a acusação, Allan usou o Terça Livre, canal no YouTube, para "desafiar o magistrado a enfrentá-lo pessoalmente"

A Procuradoria da República no Distrito Federal denunciou nessa terça-feira (17) o blogueiro Allan dos Santos por crime de ameaça ao ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), e incitação ao crime. De acordo com a acusação, enviada à Justiça Federal do DF, Allan utilizou o Terça Livre, canal no YouTube, para "desafiar o magistrado a enfren...