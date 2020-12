Política Apoiado por Bolsonaro, Arthur Lira lança candidatura à presidência da Câmara Lira é líder do PP na Casa e também do centrão —grupo de partidos que se aproximou do governo após a liberação de cargos e emendas

Apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o deputado Arthur Lira (PP-AL) lançou nesta quarta-feira (9) sua candidatura à presidência da Câmara. Lira é líder do PP na Casa e também do centrão —grupo de partidos que se aproximou do governo após a liberação de cargos e emendas. Além do PP, a campanha de Lira afirma ter votos de outros oito partidos. PL, PS...