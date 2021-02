Política Apesar de pressão do STF, militares defendem general Villas Bôas, mas criticam deputado bolsonarista preso Segundo eles, que preferiram falar em condição de anonimato, o intuito do agora general da reserva foi manifestar uma insatisfação na época com o que os militares chamam de sensação de impunidade que existia no país

Na opinião de integrantes da cúpula das Forças Armadas, o relato do general da reserva Eduardo Villas Bôas sobre a decisão de se posicionar às vésperas do julgamento do Supremo de 2018 sobre a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi interpretado de maneira equivocada por ministros da corte. Para generais tanto da ativa como da reserva, alguns deles ...