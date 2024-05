Política Após visita ao Papa, Cacique Raoni fará palestra em Palmas; veja como se inscrever Com 380 vagas disponíveis, a palestra é aberta ao público em geral e será realizada no auditório do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins

Na próxima terça-feira (21) o Cacique Raoni fará palestra sobre "Direitos Humanos, Meio Ambiente e Povos Indígenas", no auditório do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), em Palmas. Com 380 vagas disponíveis, a palestra é aberta ao público em geral e está prevista para ocorrer às 14h, segundo informou o TJTO. Inscreva-se clicando aqui.