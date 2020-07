Política Após Toffoli barrar PF no Senado, Rosa Weber autoriza operação na Câmara Agentes voltaram hoje ao Congresso para fazer buscas no gabinete de Rejane Dias (PT); na semana passada, presidente do STF suspendeu mandado que tinha José Serra como alvo

Menos de uma semana após ser barrada na porta no Senado, a Polícia Federal voltou ao Congresso nesta segunda-feira, 27, para executar mandados de busca e apreensão no gabinete da deputada federal Rejane Dias (PT-PI). Desta vez, porém, houve uma autorização prévia da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, para que a operação fosse realizada. Na terça-feira passad...