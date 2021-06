Política Após ser preso, professor faz panelaço em frente a carro com adesivo 'Bolsonaro genocida' Arquidones foi preso na segunda (31), em Trindade (GO), por policiais militares que exigiram a retirada do adesivo do capô de seu veículo

Com panelas a postos e um carro adesivado com a inscrição "Fora Bolsonaro genocida" ao fundo, o professor secundarista e militante do PT Arquidones Bites se reuniu com seus vizinhos e realizou um panelaço na garagem de sua casa na noite desta quarta-feira (2), durante pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em rede nacional. &nb...