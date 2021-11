Política Após sentir mal-estar, Siqueira Campos segue em observação em hospital Ex-governador do Tocantins passou por uma avaliação geral para saber quais podem ser as origens do problema

O ex-governador Siqueira Campos, de 93 anos, foi internado neste domingo, após sentir um mal estar à noite com uma dor no tronco que poderia ser no coração, mas passa bem. De acordo com o filho Eduardo Siqueira, o pai foi atendido para processo de checagem por conta do cateterismo e fez uma avaliação geral. A dor foi tratada com medicações. Ainda segund...