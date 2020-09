Redação Jornal do Tocantins

Um dia após o ex-prefeito Raul Filho desistir de sua pré-candidatura ao Executivo da capital, e o ex-governador Marcelo Miranda reassumir a direção estadual do MDB, seis meses após deixar a prisão, o presidente do diretório municipal do partido na capital, Valdemar Júnior anunciou a convenção para escolha dos candidatos em Palmas.



Com Raul fora da disputa, por estar com a elegibilidade em xeque, o partido tem nomes que podem ser colocados nas tratativas para composição majoritária na reta final antes das convenções, como o próprio deputado estadual Valdemar Júnior e a deputada federal Dulce Miranda. O partido tenta formar uma frente com o PT, PCdoB e o PV, que tem como pré-candidato a prefeito, o ex-deputado estadual Marcelo Lelis.



Segundo comunicado do deputado estadual, a convenção será na terça-feira, 15, a partir das 8 horas, na Chácara Três Irmãos, na entrada do coqueirinho, logo após a Faculdade Católica Rural e de forma presencial.

Segundo o presidente, o encontro respeitará todas as normas sanitárias estabelecidas pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral n° 23.623/20 e 23.609/19.