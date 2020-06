Política Após manifestações, governador do DF decreta fechamento de Esplanada dos Ministérios neste domingo Decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial do DF

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, determinou o fechamento da Esplanada dos Ministérios neste domingo (14). O decreto com a decisão foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal na noite deste sábado (13). De acordo com o documento, está proibido o trânsito de veículos e pedestres entre 00h e 23h59. O aces...